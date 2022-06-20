Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın havadan görüntülendi.
Gökyüzünü yoğun dumanlar kaplarken çalışanlar güvenli bölgelere alındı.
Kimyasal maddelerin yandığı fabrikaya müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın havadan da görüntülendi.
Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Emrah Dursun