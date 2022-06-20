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Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın

Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın
Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının boyutu havadan görüntülendi.

Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın - Tıkla İzle

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

Gökyüzünü yoğun dumanlar kaplarken çalışanlar güvenli bölgelere alındı.

Kimyasal maddelerin yandığı fabrikaya müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın havadan da görüntülendi.

Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.

Emrah Dursun
 

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