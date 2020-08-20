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Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana kazada araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza gece saatlerinde Gölcük D-130 karayolu Halıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melike B.'nin idaresindeki 41 KK 504 plakalı otomobil, Karamürsel istikametine seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters dönerken araç içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Enes Azmak
 

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