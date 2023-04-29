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Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durabildi.

Kaza, Körfez ilçesi 95 Evler Kiraz Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 41 AEC 840 plakalı otomobil takla atarak ters durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin içerisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören

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