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Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis

Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis
Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okulda müdür başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.Ç., yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2019 yılı Nisan ayında Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.Ç.'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmaya öldürülen öğretmenin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Davada son savunmasını yapan F.Ç., çok pişman olduğunu ve olayı istemeyerek gerçekleştirdiğini söyleyerek özür diledi. Savunmanın ardından mahkeme F.Ç.'nin 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezada indirim uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Hakan Öztürk
 

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