Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Nuzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 dönüm araziye yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, yaklaşık 2 dönüm arazide bulunan ağaçlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Azmak