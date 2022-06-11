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Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı
Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

Kocaeli’de geziye giden kursiyerleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Akçat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 K 3283 plakalı midibüs, yağmur sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, midibüsün gezi için İznik'e doğru seyir halinde olduğu ve çini kursu kadın kursiyerlerini taşıdığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan- Enes Azmak - Adil Özdemir
 

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