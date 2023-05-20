Kocaeli'de otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü olan Serkan Timur, otobüsle seyir halindeyken İzmit Şirintepe alt geçidi duvarında mahsur kalan bir kediyi kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığını gördü. Hemen otobüsü durduran Timur, vatandaşların yardımıyla aracın üstüne çıkarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Kediyi duvardan alarak güvenli bir yere bırakan Timur, hareketiyle büyük takdir topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kedinin kurtarılma görüntüsünü "İyilik kazanacak" notuyla paylaştı.

Cihan Atik

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