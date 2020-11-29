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Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı

Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol ayrımındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan K. idaresindeki 34 PLV 57 plakalı Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bariyerlere saplanan otomobil ise, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Taşören
 

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