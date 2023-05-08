Kocaeli'de otomobil park halindeki tırın altına girdi

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Gebze Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AD 6418 plakalı Mercedes marka otomobiliyle seyir halinde olan Ramazan D., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde duran bir tırın altına girdi. Kazanın şiddetiyle hava yastıkları patlarken, sürücü Ramazan D. otomobilde sıkıştı. Durumu gören bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çağrı Gökdemir

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