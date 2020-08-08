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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Köyü Kumtepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir palet fabrikasının imalat bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler, fabrikanın depo kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikanın imalathane kısmında büyük ölçüde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cihan Atik
 

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