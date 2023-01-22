Kocaeli'de patlama: Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans sevk edildi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlamanın sesi Gölcük dahil olmak üzere, birçok ilçeden duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Aynı zamanda çevre binada oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Patlamanın meydana geldiği binadan 2 kişi çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği binada da ağır hasar oluştu. Patlamanın şiddetiyle 3'üncü kattaki daireden beton parçaları aşağıya düştü, daire büyük tahribata uğradı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise panikle dışarıya çıkarak ekiplerin çalışmalarını izledi.

Öte yandan, patlama sebebiyle bölgede elektrikler de kesildi.

Mehmet Ekrem Ceylan - Enes Azmak - Ardacan Uzun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.