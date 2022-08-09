Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Balçık Mahallesi 3252 Sokak üzerinde bulunan Yılmaz Kardeşler Plastik Enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu - Mert Gürenç