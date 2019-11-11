Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay sabah 05.00 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Nezih Ç.'ye ait dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Nezih Ç. durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalarak dumandan etkilenenleri tahliye etti

Yangını söndüren itfaiye ekiplerince binadan çıkarılanlar arasında dumandan etkilenen Nezih Ç., eşi, üst katta oturan abisi ve eşinin de aralarında olduğu 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Körfez ve Derince'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangında Nezih Ç.'ye ait ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören-Gürcan Yılmaz

