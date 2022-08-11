Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak uyarısının ardından Kocaeli'de yağış etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Kartepe Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar da sağanak sebebiyle suyla doldu. Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri de Sarımeşe Mahallesi'nde bulunan Sezenler Caddesi oldu. Cadde sağanak sebebiyle adeta göle döndü.

Meteoroloji'nin sağanak uyarısının ardından Kocaeli Valiliği koordinesinde önlemlerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ise günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, yağmurda 763 kişilik ekiple çeşitli noktada görev yaptı.

Vali Yavuz'dan uyarı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sevgili kardeşlerim, bugün çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Dere yataklarına yaklaşmayalım. Valiliğimizin koordinasyonunda her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cihan Atik - Ardacan Uzun

