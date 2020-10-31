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Kocaeli'de sel sularıyla dolan evler kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de sel sularıyla dolan evler kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'de sel sularıyla dolan evler kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle 60 ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de sel sularıyla dolan evler kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ulus Mahallesi 2147 sokak üzerinde sel meydana geldi. Sel suları sokak üzerinde bulunan 7 binanın bahçesine ve bodrum katına dolarak evlere zarar verdi. Meydana gelen selin ardından bir çok evin içerisi çamurlu suyla dolarak içeride bulunan mobilyalar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sel suları dolan yaklaşık 60 hanede maddi hasar meydana geldi. Yağmurun durmasının ardından ise mahallede bir araya gelen çocuklar, ellerine süpürgeleri alarak yolları ve su baskını yaşanan evleri temizleye başladı. Vatandaşlar, daha önce de bu tarz su baskınları yaşandığını ve mağdur olduklarını söyledi.

Mustafa Uslu

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