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Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Bayındırlık Konutları bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden dumanların çıktığını görenler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelmeden araç alev alev yanmaya başladı. Bölgeden geçen sürücülerin de yardımı yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü olayı yara almadan atlattı.

Adil Özdemir

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