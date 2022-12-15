Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Bayındırlık Konutları bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden dumanların çıktığını görenler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelmeden araç alev alev yanmaya başladı. Bölgeden geçen sürücülerin de yardımı yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü olayı yara almadan atlattı.

Adil Özdemir

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