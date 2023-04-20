Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, D-100 Karayolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 77 ABJ 210 plakalı Peugeot marka otomobilde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik

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