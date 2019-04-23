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Kocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de El Kaide ve DEAŞ’ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin Kocaeli'de faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütleri için faaliyet yürüttükleri beklenen 7 Suriyeli uyruğun kimliği tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda M.B., A.E.A., E.E.A., Z.E.A. ve A.E.B. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.  

Cihan Atik
 

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