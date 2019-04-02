Kocaeli'de vatandaşları bıçaklayarak gasp eden 5 Afgan şüpheli yakalandı

Olay, 24 Mart günü akşam 20.30 sıralarında Gebze Güzeller Mahallesi 92/1 Sokak üzerinde bulunan Afganistan uyruklu şahısların işlettiği bakliyat satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mehmet Ecer ve Afgan uyruklu Abdulrahim Murat'ın işlettiği bakliyat satışı yapılan yere gelen 5 kişi,bir süre ikili ile sohbet etti. Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri bıçaklarla iş yeri sahiplerine saldırarak boyun ve ellerinden yaraladıktan sonra kasada bulunan 150 bin TL ile 4 cep telefonunu gasp ederek hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İş yeri sahiplerini bıçaklayarak gasp ettiler

Olayın ardından işletmecilerin şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gebze Asayiş ile İzmit Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede olayı gerçekleştiren şahısların I.N.(20), Ş.S.(20), H.S.(20), S.M.(19) ve I.M.(19) olduğu belirlendi. İncelemede 5 şüphelinin olay günü İstanbul'dan geldikleri, Gebze'den 2 bıçak satın aldıkları, Ş.S. ve S.M.'nin iş yerine gelerek içeride müşteri olup olmadığını kontrol ettiği daha sonra içeri giren 4 kişiden Ş.S. ve S.M'nin bıçakla Ecer ve Murat'a saldırdıkları diğer şahısların ise kasadaki paralar ile cep telefonlarını alarak İstanbul yönüne kaçtıkları belirlendi.

Başka bir gasp eylemi planlarken yakalandılar

Tespitin ardından harekete geçen ekipler, Afgan uyruklu 5 şahsı yakalamak için operasyon başlattı. İstanbul Bayrampaşa, Tekirdağ Kapaklı ve Sakarya merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada olayda gasp edilen cep telefonlarından biri ele geçirildi. Şahıslardan Sakarya'da yakalanan I.N. Ş.S. ve H.S.'nin ise Sakarya'da başka bir gasp olayı planladıkları tespit edildi.

Suçlamaları kabul ettiler

Kocaeli'ne getirilen şahısların yapılan sorgularında suçlamaları kabul ettikleri ancak aldıkları paranın 150 bin TL olmadığını söyledikleri öğrenildi. Şahıslar hakkında yapılan incelemede ise İstanbul Bayrampaşa'da yine Afgan uyruklu bir şahsın iş yerinde benzer bir gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Gebze'de gerçekleşen gasp olayı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.