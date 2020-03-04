Kocaeli'de yabancı plakalı araçta ölü bulunan şahısta korona şüphesi

İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi otoparkında 2 gündür Hollanda plakalı araç içinde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracın camı kırıldı. Kırılan camdan içerideki yabancı uyruklu şahsın öldüğünü belirleyen ekiplerin verdiği bilgi sonrasında olay yerine özel donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. Özel elbiselerle olay yerine gelen ekipler, şahsın ölümünde korona virüs olma şüphesiyle aracın etrafını koruma altına aldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset morga kaldırılırken, şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Gürcan Yılmaz - Mustafa Taşören