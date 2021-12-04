Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı

PKK/YPG yapılanmasına yönelik başarılı çalışmalar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 3 şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla H.H., M.H. ve A.S. isimli 3 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan A.Ş.'nin örgütün sözde gümrük kapısında askeri eğitimler aldığı ve illegal yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Cihan Atik - Fehime Kartal