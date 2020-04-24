Kocaeli'de yapılan sahra hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan eski askeri hastane alanına inşa edilen ve 250 yataklı olması planlanan sahra hastanesinde çalışmalar sürüyor.

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı 40 dönümlük alanda düzeltme çalışmalarına başlandı. Alanda yapılan düzeltme ve temizleme çalışmalarının ardından, temel kazı çalışmalarına başlandı. Sahra hastanesinin yapımını üstlenen firma alanda temel kazı ve hafriyat çalışmalarına başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan firma alanda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İş makineleri ile alanda temel kazı ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hastanenin yapımının 45 gün sürede tamamlanması planlanıyor.

Murat Kanber

