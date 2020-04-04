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Kocaeli'de yasağı delen gençlere ceza kesildi

Kocaeli'de yasağı delen gençlere ceza kesildi
Kocaeli'de yasağı delen gençlere ceza kesildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı davranarak sokağa çıkan 20 yaş altındaki gençlere zabıta ekiplerince ceza kesildi.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ardından 20 yaş ve altındaki gençlerin de dışarıya çıkmasını kısıtladı. Yasağın ardından sokağa çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gençlere yönelik denetim yaptı. Eldiven ve maske takarak sokakları gezen zabıta ekipleri, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda sahil kısmında oturan gençlerin kimlik kontrollerinde 20 yaşından küçük olduklarını tespit etti. Genelgeye aykırı davranarak yasağı delen 2 gence, 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 392 TL para cezası kesildi.

Kerim Yavuz



 

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