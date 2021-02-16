Kocaeli'de yoğun kar yağışı

Kocaeli'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollar kar ile kaplandı. Yağış ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin kapanmaması için ekiplerin çalışmaları devam ederken, otoyolun bağlantı kısmında ise bazı araçlar kar ile kaplanan yolda ilerlemekte zorluk çekiyor.

Murat Kanber - Cihan Atik