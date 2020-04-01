İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de yolcu sağlığı için halk otobüsü sayısı artırıldı

Kocaeli'de yolcu sağlığı için halk otobüsü sayısı artırıldı
Kocaeli'de yolcu sağlığı için halk otobüsü sayısı artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığı adına sefer yapan halk otobüsü sayısını 208’den 259’a yükseltti.

Dünya genelinde yaygınlaşan korona virüs (Covid-19) kapsamında otobüslerinde birçok önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., tüm Türkiye'de azaltılan otobüs seferlerinden farklı olarak seferlerini artırma kararı aldı. Yolcularının sağlığını düşünerek alınan karar doğrultusunda Kocaeli genelinde hizmet veren halk otobüslerinin sayısını 208'den 259'a yükseltildi. Sayıları arttırılan halk otobüsleri ile korona virüsün yaygınlaşmasını ve sosyal mesafenin yakınlaşmasını önleyerek yolcuların temiz, güvenilir ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri sağlanacak.

Öte yandan Kocaeli'de sefere çıkan tüm halk otobüsleri tek tek dezenfekte ediyor. Sefer bitiminde, gün ortasında ve ihtiyaç halinde anlık müdahalelerle araçlarında dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Otobüslerin içi, dışı, el tutamakları, yer zemini, tavanları, sürücü kabini kısacası her noktası her gün son teknoloji ekipmanlarla dezenfekte ediliyor.

Cihan Atik

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.