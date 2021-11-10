Kocaeli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevre fabrikalardan gelen kontamine olmuş karışık atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yaklaşık 50 çalışan olduğu öğrenildi. Dört bölümden oluşan fabrikadaki yangın, ilk olarak atıktan türetilmiş yakıt (ATY) bölümünde başlarken alevler kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangına müdahalede bulunurken soğutma çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan AFAD ekipleri de olay yerine gelerek tesis içinde KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer) ölçümleri almaya devam ediyorlar. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada bir yandan da forkliftle içerideki malzemeler tesis dışına çıkarılıyor.

Mehmet Ekrem Ceylan - Aslı Aktaş Aksoy - Cihan Atik - Ömer Faruk Kıyak

