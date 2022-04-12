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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: 'Fırat Gül ile görüşüyoruz'

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: 'Fırat Gül ile görüşüyoruz'
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: 'Fırat Gül ile görüşüyoruz'

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, "Fırat Gül görüştüğümüz isimler arasında fakat henüz anlaşma sağlamadık" dedi.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kocaelispor, yeni teknik direktörünü arıyor. Spor Toto 1. Lig'in son virajına girilirken zaman kaybetmeden görüşmelere başlayan Körfez ekibinin kısa sürede konuyu sonuçlandırması bekleniyor. Yeni teknik direktör için birkaç isimle görüşüldüğü, henüz hiçbiriyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Süreci değerlendiren Başkan Engin Koyun, "Fırat Gül görüştüğümüz isimler arasında fakat henüz anlaşma sağlamadık. Görüştüğümüz isimler var. En kısa sürede Kocaelispor'umuz için en iyi anlaşmayı sağlayıp açıklamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Mehmet Ekrem Ceylan

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