Kocaelispor Başkanı Engin Koyun transferde son durumu değerlendirdi

Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Birkaç gün içerisinde sizlerin de memnun kalacağı transferlerle ilgili görüşmelerimiz yapılıyor. Yarın büyük bir ihtimal bir ve iki tane transfer olma durumu var" dedi. Taraftarın merakla beklediği Mouhamed Diop transferini değerlendiren Koyun, "Anladığım kadarıyla Fransa'dan ciddi bir beklentisi var. Kendisi oraya inanmış. Orada futbol oynamak istiyor. Herhalde bir iki gün içerisinde bu netlik kazanır. Bayramdan sonra bekliyoruz. O netlik kazandığı zaman transfer gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"Atabay bence bu ligin iyisi"

Transferde hata yapma şanslarının olmadığını söyleyen Engin Koyun, "Ertuğrul Hoca ile yapılan değişim gerek Kocaeli camiası gerekse Türk futbolunda çok olumlu karşılandı. Ona göre bir takım kurmamız gerekiyor. Artık sorumluluğumuz daha da çok arttı. Hocamızla, teknik heyetle birlikte inanın her gün çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde bugün ilk transferimizi yaptık. Atabay bence bu ligin iyisi. Geçmişte oynadığı takımlardaki performansı olsun, ligi çok iyi bilmesi çok farklı bir karakter olduğunu biz biliyoruz. Ben kendisine de söyledim. 'İlk transfer sensin. Bu işin sorumluluğu senin için çok ağır, bilgin olsun' dedim. O da, o bilinçle, o şuurla, şunu söylüyor; 'Başkanım çok rahat olun elimden gelen her türlü desteği, katkıyı sağlayacağım, Kocaelispor gibi bir camiada bana yer verdiğiniz için' Onun mutluluğunu bizimle paylaştı. Taraftarımız sabırlı olsun. Bu konuda özellikle sabırlı olsun" dedi.

"Kamptan döndüğümüz zaman takım inşallah yüzde yüz transferle hazır olarak sezona girmiş olacak"

Ekonomik açıdan son yıllardaki en iyi transfer politikasını izlediklerini ifade eden Koyun, "Şuursuzca, bilinçsiz de transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız. Takımın arz edilen ve hocanın ve bizim ortak vermiş olduğumuz nokta transferlerle beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu bir başlangıç. Birkaç gün içerisinde sizlerin de memnun kalacağı transferlerle ilgili görüşmelerimiz yapılıyor. Yarın büyük bir ihtimal bir ve iki tane transfer olma durumu var. Kampa kadar yüzde 60, yüzde 70 transferi tamamlarız. Kamptan döndüğümüz zaman takım inşallah yüzde yüz transferle hazır olarak sezona girmiş olacak" diye konuştu.

"Diop'un Fransa'dan ciddi bir beklentisi var, orada oynamak istiyor"

Mouhamed Diop transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Koyun, "Kendisini bugün burada görmeyi arzu ettik. Fakat anladığım kadarıyla Fransa'dan ciddi bir beklentisi var. Kendisi oraya inanmış. Orada futbol oynamak istiyor. İstediğimiz rakamları kendilerine ilettik. Herhalde bir iki gün içerisinde bu netlik kazanır. Bayramdan sonra bekliyoruz. O netlik kazandığı zaman transfer gerçekleşecek. Yoksa Diop bizim futbolcumuz. 8 numaraya ihtiyacımız var zaten gelip bizde futbolu oynayacak. Çok rahat olun. Doğru adımlarla yürüyoruz. Diop başlangıç olacak. Diop'un yalnız satışından beklenti değil ikinci satışından yüzde 20 beklentimiz var. İnşallah onun da çok daha büyük takımlara transfer olacağını inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ardacan Uzun - Aslı Aktaş Aksoy

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