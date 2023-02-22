Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik



Kocaelispor - Sakaryaspor maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Tribünde 2 taraftarın tartışmayla başlayan olay, bir süre sonra arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri tribüne giderek müdahalede bulundu. Bu kez taraftarlar ile çevik kuvvet arasında tartışma yaşandı. Birkaç kişi polis ekipleri tarafından tribünden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kısa süren gerginlik daha sonra normale döndü.

Gönül Efe - Ömer Faruk Kıyak - Mustafa Taşören



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