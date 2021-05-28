Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol taraftan Burak Süleyman'ın kullandığı kornerde kale önünde Musa Nizam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen tapa Musa Nizam'ın tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Burak Süleyman'ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Tahir Babaoğlu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada İrfan Başaran'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tahir Babaoğlu'nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Benhur Keser'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Burak Süleyman'ın yaptığı yerden ortada kale önünde Murat Cem Akpınar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

65. dakikada Azad Filiz'in Benhur Keser'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

88. dakikada savunma arkasında atılan pasla topla buluşan Bahattin Köse'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kocaelispor: Bayram Olgun, Semih Karadeniz, Numan Çürüksu, Musa Nizam, Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 75), Mesut Özdemir, Murat Cem Akpınar (Yılmaz Özeren dk. 85 ?), Gökhan Meral, Benhur Keser (Yiğit Ali Bayrak dk. 87 ?), İrfan Başaran (Batuhan Er dk. 85 ?), Tahir Babaoğlu (Bahattin Köse 75)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Kemal Can Aydemir, Mervan Yusuf Yiğit, Bahri Can Avcı, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Hakan Aslantaş (Mehmet Boztepe dk. 46), Ümit Yasin Arslan, Burak Öksüz, Canberk Özdemir, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya (Ali Özgün dk. 46), Nuri Fatih Aydın (Oğuzhan Kayar dk. 63), Muhammet Reis, Abdulaziz Solmaz (Hasan Bilal dk. 63), Berk Ünsal (Caner Koca dk. 67)

Yedekler: Alişan Şeker, Alim Can Menteşe, Fatih Tultak, Devrim Taşkaya, Özkan Taştemur

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Goller: Musa Nizam (dk. 2), Benhur Keser (dk. 38), Murat Cem Akpınar (dk. 41), Bahattin Köse (dk. 88) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Azad Filiz (dk. 65) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Canberk Özdemir (Sakaryaspor), Murat Cem Akpınar, Numan Çürüksu (Kocaelispor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

