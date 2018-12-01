Kocaman: 'VAR bu oyun içindeki duyguyu biraz ortadan kaldırıyor gibi'

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Atiker Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu. Aykut Kocaman, “Tam bir yön tayin etme maçı gibi gözüküyordu. Ancak öbür taraftan da hemen onun yanına ilave etmemiz gereken şey şu, 12 haftada 6 gol atmış sadece. Son 5 maç kazanamadığı gibi gol de bulamamış. Ancak son hafta kendi sahasında 5-0'lık yani neredeyse 12 haftada attığını bir maçta atmış büyük özgüvenli, yeni çalıştırıcısının da oluşturduğu özgüvenle ve bunu enerjiye çeviren, bize doğal olarak zorluk çıkaracak bir takımla karşılaşacaktık.” dedi.

Kocaman, maçın başında rakibin durumundan kaynaklanan nedenlerle zor geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek “Biz buna katkı sağladık. Topun akışını stoperlerimizle, merkez oyuncularımızla beraber çok kolay sağlayamadık. Böyle olunca daha çok Alanyaspor'un istediği şekilde yürümeye başladı. Maçın başındaki birkaç tane skor yapılabilecek ataklardan sonra maç daha çok ortada geçmeye başladı. İkinci bölümde Alanyaspor'a biraz fazla top kullandırdık. Yani bu bizim esas oyun karakterimizin dışında bir durum. Ama şuanda daha geçiş süreci. Tahmin ediyorum bir süre daha böyle devam edecek, zaman zaman oyunun içinde yön bulmamız. Dolayısıyla ilk yarı zaman zaman oyunun kontrolünü ele alma çabamızla Alanyaspor'un da bunu vermeme çabasıyla geçti. Tek olumlu tarafımız rakibe kendi kazanma duygusunu oluşturacak duyguların dışında tutmak oldu. Bunun dışında oyunu kontrol ettiğimiz söylenemez yani opansif anlamda. İkinci yarı değiştirmemiz gereken en önemli şey özellikle baskıyı arttırmaktı. Bu duyguyla başladık ve penaltıdan sonraki süreç artık bizim için olumlu tarafa doğru döndü. Maçta, ikinci golü bulmamızdan sonra nispeten hem geçen haftanın verdiği şiddetin, fiziksel şiddetin verdiği durum hem de bu maçı kazanma duygusunun oluşturduğu durum biraz daha oyunu kontrollü götürmesini sağladı oyuncu arkadaşlarımızın. Sonuçta kazanmayı başardık. Tabii ki son derece mutluluk verici. Umarım devam ettiririz bunu” şeklinde konuştu.

“O anlık haz duygusu biraz ortadan kalkıyor gibi gözüküyor “

Açıklamalarında VAR sistemine de değinen Kocaman, sistemin oyun içerisindeki anlık hazları yok etmeye başladığını ifade ederek, “Bu VAR işi gerçekten ilginç, enteresan demek lazım. Bir kere önce faydasından bahsedelim. Hakemlerin özellikle hata oranını hakikaten baya azaltıyor. Bariz hata oranı ortadan kalkıyor. Bu çok büyük bir yardım futbola. Gerçekten teknolojinin getirdiği büyük bir yenilik, büyük bir yardım. Ancak öbür taraftan futbol oyununun bütün dünya da bu kadar sevilmesinin bu kadar tutulmasının temel öğelerinden biri olan o anlık haz duygusu biraz ortadan kalkıyor gibi gözüküyor. VAR bu oyun içindeki duyguyu biraz ortadan kaldırıyor gibi.” açıklamasında bulundu.

Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:

“An içinde seviniyorsun, öbür taraf üzülüyor, 1- 1,5 dakika oyuna ara veriliyor, sonra kararda bir düzeltme olursa üzülenler sevinmeye başlıyor, sevinenler üzülmeye başlıyor. Bugün iki defa yaşadık bunu. Önce attığımız golde sevindik sonra üzüldük. Bu sefer rakibimiz üzüldü, sonra sevindi. Penaltı pozisyonunda nispeten böyle oldu. Bunun bir ortalaması olabilecek mi olamayacak mı bilmiyorum mutlaka çalışıyordur insanlar. Oyun çok duruyor. Evet, oyundaki hakem isabeti kalitesi artıyor. Ama öbür taraftan da bu oyunun ruhundaki anlık üzüntüler ve sevinçler bir anda heba olmuş oluyor. Büyük bir coşkuyla sevinen futbolcu gurubu bir anda top ofsayt ya da penaltı. Bunun bir çözümünü aramakta fayda var. Biraz ruhunu kaybetti gibi oyun.”

Mustafa Beşer - Mustafa Uslu

