Kocası tarafından boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katında oturan Hacer B. (26) ile eşi Sezer B. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer B., eşini ekmek bıçağıyla boğazından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların kavga sesleri üzerine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekiplere kapıyı açmayan şahıs direndi. Kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, Hacer B.'yı kanlar içerisinde yerde gördü. İlk müdahalesi önce polis ekiplerince ardından da sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, Sezer B.'yi gözaltına alırken suç aleti bıçağa da el konuldu. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Çiftin 4 yaşında bir çocuğu olduğu ve kavga esnasında da evde bulunduğu öğrenildi. Çocuk, olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.