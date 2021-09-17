İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı... Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı... Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı... Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

Bursa’da gece saatlerinde yaşanan olayda evde tek başına olan ve kocasını bekleyen Necibiye B. (42) evine giren hırsız tarafından kafasının kapıya vurmasının ardından bıçaklandı. Hırsız olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı - Tıkla İzle

Olay; saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Çoşkun sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kocasının gelmesini bekleyen Necibiye B. mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti.

Mutfakta hırsız ile karşılaşan Necibiye B. hırsızın saldırısına uğradı. Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan Necibiye B. ise yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı.

Sesini duyan diğer bina sakinleri hemen yaralı kadının yardımına koştu. Durumu gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



Ahmet Berke Erdal-Berktuğ Öncü
 

İLGİLİ HABER
Şanlıurfada pes dedirten hırsızlık Şanlıurfa’da pes dedirten hırsızlık
İLGİLİ HABER
Şanlıurfada akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı Şanlıurfa’da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.