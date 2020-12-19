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Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

Elazığ’da kocası tarafından bıçaklanan ve polis merkezine sığınan bir çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi C.K., dini nikahlı kocası tarafından aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçaklandı.

Bacağından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan kadın, evden kaçarak Sanayi Mahallesi'nde bulunan polis merkezine sığındı. Polis, yaralı kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın, polis merkezine gelen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kocanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kamil Can Kılıç - Hamdin Kılıç
 

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