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Kod adı 'SİLİCİ'!... Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu

Kod adı 'SİLİCİ'!... Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu
Kod adı 'SİLİCİ'!... Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanlığı, "SİLİCİ" kod adıyla İstanbul merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ“ kod adlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.

‘'Silinen akaryakıt satış verilerinin değeri 15 milyar TL''

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

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Engin Yağcı
 

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