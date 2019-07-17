Kök hücre nakli yapılmazsa küçük yaşta ölecek

Geçtiğimiz aylarda İHA'nın gündeme taşıdığı bir tür kas hastası 8 yaşındaki Ahmet Bostan'ın babası İsmail Boston evladının tedavisi için çalmadık kapı, gitmedik hastane bırakmadı. Kimseden en ufak bir maddi beklentisinin olmadığını belirten çaresiz baba İsmail Bostan, tedavi edilmezse hayatını kaybedecek olan oğlu Ahmet için kök hücre naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Hindistan ve Türkiye'de sadece sayılı hastanede yapılın kök hücre nakli izni için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

2023'e kadar hastalığının ilerlememesi gerekiyor

Hastalığının henüz tedavisi olamayan Küçük Ahmet'in 2023'te çıkacak ilacı kullanabilmesi için yatalak olmaması ve bunun içinde kök hücre tedavisi görmesi gerektiğini belirten baba İsmail Bostan, “Çıkan haberlerden sonra biz 44 gün fizik tedavi gördük. Ankara Hacettepe'de bir doktora gittik ve bayramda taburcu olduk, ondan sonra hiç bir şey göremedik. Bize kök hücre tedavisinin olduğunu, bunun Hindistan'da, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde bir de İstanbul Şişli Eftal Hastanesinde yapıldığını söylediler. Bu tedaviyi olursa bir nebze yüzde 60 faydasının olacağını söylüyorlar. Eğer tedavi yapılmazsa bu çocuğun yatalak olacağını, ileride kalkamayacağını söylüyorlar. 2022'nin sonunda ya da 2023'ün başında bu hastalığın kesin ilacının çıkacağını söylüyorlar. Bizim maksadımız bu çocuğun 2023'e dayanır mı dayanamaz mı bizim gayemiz bu. Bizim gayemiz tekerlekli sandalyeye düşmemesi. Yatalak olursa ilaç çıksa dahi faydası olamayacağını söylüyorlar. Kök hücre tedavisiyle hareketleri biraz daha ilerleyecek, düşmesi, oturup kalkması biraz daha rahat olacağını söylüyorlar. Geçen gün Antalya'ya gittik Siroz'dan dolayı. Siroz başlangıcı da varmış. Her 6 ayda bir kontrole gidileceğini söylüyorlar” diye konuştu.

“Çok kepazelik çektik”

Son 3 aydır çektiği sıkıntıyı anlatan Bostan, “Son 3 ayda hastaneden hastaneye gittik sağlık raporu alabilmek için. Ahmet'i sırtımızda taşıyıp devlet ve üniversite hastanesi arasında mekik dokuduk. İlçe hastanelerinde ve resmi dairelerde Ahmet ile gezmemiz zor oldu. Bize yardımcı olanlar da oldu. Allah razı olsun, yurtdışındaki gurbetçi vatandaşlar bize maddi yönden baya faydaları oldu. Yurt içinden de var ama biz resmi olarak, resmi dairelerden ve bürokrasiden hiçbir fayda göremedik” dedi.

“Bakan Koca'dan bir babalık bekliyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kök hücre tedavisi için yardım isteyen çaresiz baba İsmail Bostan şu ifadelere yer verdi:

“Bizim resmi olarak Hindistan'a gidebilmemiz için veya Konya'da, İstanbul'da tedavi görebilmemiz için bu kök hücre tedavisi yasal değilmiş. Biz şu desteği istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan bir babalık edip çocuğumuzu tedavi ettirmesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığının kök hücre tedavisi için izin çıkartmasını istiyoruz. Beni kendi yerlerine koymalarını istiyorum. Ben 2 senedir çocuğumun gözümün önünde eriyip bittiğini ve yani öleceği günü bekliyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Rabbimden tek dileğim çocuğuma şifa versin, başka bir şey istemiyorum.”

Hayati Kanat - Ahmet Bilal Hamzaçebi

