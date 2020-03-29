Kök hücre umudu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele merkezlerinden biri de İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi… Burada görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse de virüse yakalandı. Yoğun bakımda olan Köse'nin tedavisinde kök hücre tedavisi uygulandı. Bu tedavinin olumlu sonuç verip vermediği önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğer başarı sağlanırsa diğer hastalar için de bir umut kapısı aralayacak. Tedavinin protokolünü oluşturan Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmaların seyri hakkında bilgi verdi. Profesör, daha önce Erişkin Tipi Akciğer Yetmezliği Sendromu olan ARDS hastalarında etkinliği ispatlanan yöntemin, Çin'de koronavirüs ile mücadelede kullanıldığını belirtti. Bunun, Türkiye'de de uygulanması için Sağlık Bakanlığından izin istediğini belirten Ovalı “Bakanlık sadece bir hasta için onay verdi. 100 hastada denemek için başka bir proje daha sunduk. Şu an Köse ile beraber Türkiye'nin çeşitli hastanelerindeki ekipler tarafından yedi hastada deneniyor. İnterlökin 6 ve bebek kordon kanından elde edilen kök hücre tedavisi uygulanıyor. Bir, iki kişinin iyileşmesi işe yaradığını göstermez ama doktorların eline bir seçenek sunmuş oluyoruz. Umarız etkili olur. Tedavi için sadece umut verici bir gelişme diyebiliriz. Bu tedaviyi denemek isteyen gruplara ücretsiz veriyoruz. Sonuçlara göre de Sağlık Bakanlığı, protokolün uygulanıp uygulanmamasına karar verecek” diye konuştu.

SAĞLIKLILARI HASTALAR KURTARABİLİR

Prof. Dr. Ovalı, Sağlık Bakanlığına şu ana kadar dört proje daha sunduklarını aktardı. Ovalı, şunları söyledi: Aşı projesi kabul edildi. Covid-19 hastalarından alınan antikorlarla tedavi için de Bakanlık'tan haber bekliyoruz. Bu yöntemde daha önce hastalığı geçirenlerin kanlarındaki bağışıklıktan faydalanılacak. Bir diğer proje ise bu virüsle savaşabilmek için ‘virüs spesifik T lenfosit' dediğimiz yani bağışık insanların plazmasının dışında hücrelerini de kullanarak tedavi yapmak. Bir diğer ise İnterlökin tedavisi” dedi.

Türkiye Gazetesi