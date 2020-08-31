Kokam Global UPS pazarı için yeni batarya sistemini duyurdu

Bir solar edge iştiraki ve lityum-iyon batarya ve entegre enerji çözümleri sağlayıcısı olan Kokam, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) için gelişmiş ve uygun maliyetli yeni batarya sisteminin tanıtımını yaptı. UPS batarya piyasasında halihazırda aktif olan şirket, c-değerini ve enerji yoğunluğunu artırmak için yenilikçi hücre teknolojisi kullanan yeni gelişmiş batarya sistemiyle pazardaki yerini koruyor.

Verilen bilgileye göre, 8 C-değerinde yüksek güç çıkışına sahip gelişmiş batarya sistemi, elektrik kesintisi durumunda güç kaynağının kesintisiz bir şekilde geri gelmesinin hayati önem taşıdığı veri merkezleri, bankalar ve yarı iletken fabrikalar gibi misyon bakımından kritik tesisleri desteklemek üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş batarya sistemi, geleneksel kurşun-asit batarya sistemine kıyasla yüzde 46 daha küçük ve yüzde 20'ye kadar daha hafiftir. Kolaylıkla bakımının yapılabilmesine imkan tanıyan sade ve kompakt tasarımı ile yeni sistem, halihazırda geleneksel kurşun-asit batarya sistemlerine kıyasla yüzde 40 daha düşük maliyetli.

Konuyu değerlendiren Kokam Başkanı Bay Hong, "Veri merkezi artışı ve şebeke istikrarsızlığı nedeniyle UPS batarya pazarı dikkate değer bir genişleme yaşıyor. Lider batarya çözüm sağlayıcısı olarak şirketimiz, pazardaki bu hızlanmayı teknolojik yenilikleri vasıtasıyla desteklemeye hazır. UPS batarya pazarına yönelik yeni gelişmiş batarya sistemimizin tanıtımını, mevcut şebeke istikrarsızlığı sorunlarına uygun maliyetli ve gelişmiş bir çözüm sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Şirketin, yeni gelişmiş batarya sistemi için ön siparişleri kabul etmeye başladığı bildirildi.