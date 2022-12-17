Kokina çiçekleri yılbaşına hazır

Yılbaşının simgelerinden biri olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini aldı. Yılın sonuna doğru yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı sarmaya başladı. Yeni yıl ile beraber hazırlıklar devam ederken, kokina çiçekleri çiçekçilerin tezgahlarını süslüyor. Çiçekçiler tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek müşterilerden gelecek siparişleri bekliyorlar. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarında iki kat artış yaşanan kokina çiçeklerinin demeti bu yıl 50'den satılıyor.

“Kokina siparişleri yılbaşına bir hafta kala daha da artacaktır”

Yılbaşı için şimdiden kokina çiçeklerini hazırladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Siparişler gelmeye başladı. Yılbaşına bir hafta kala bu siparişler daha da artacaktır. Toptancılardan verdiğimiz siparişlerin bir kısmı geldi, bir kısmı da yılbaşına bir hafta kala gelecek. Biz burada satışını yaparken müşterilerin talebine göre süsleyip hazırlıyoruz. Çok fazla dikenli olduğu için eldiven ile hazırlıyoruz” dedi.

Fiyatların geçen seneye göre katlandığını belirten Talayhan, “Fiyatlarımız geçen yıla oranla iki katı artmış durumda. Geçen yıl demetini 25 TL'den satıyorduk şimdi ise 50 TL'den satıyoruz. Kokinalar ormanda yetişiyor. Bunun dikenleri ayrı ağaçta yetişiyor. Üzerindeki kırmızı çiçekler de ayrı ağaçta yetişiyor. Sonrasında ise kırmızı çiçekleri dikenli gövdenin üzerine boncuk gibi diziyoruz. Ortalama bir ay içerisinde internet üzerinden yaklaşık 300 ile 500 demet arasında satmayı planlıyoruz. Dükkanda 150 ile 200 demet arasında satmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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