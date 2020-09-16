Köklerine beton dökülen ağaçlar tedavi ediliyor

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesinde bulunan 2 ağacın toprağına beton döküldüğü bilgisini alan Bahçelievler Belediyesi ekipleri alana gelerek ağaçları betonlardan kurtardı. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ilk önce ağaçların çapları ölçtü. Ekipler, sonrasında tedavi etmek için betonları kırıp yara alan ağaçlara aşı macunu sürerek üzerine temiz toprak döktü. Zabıta ekipleri ise ağaçların köküne beton döken kişileri araştırıyor.

“Köklerinde yaralanmalar var”

Köklerine beton dökülen ağaçlarla ilgili konuşan Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Begüm Kalaycı "Biz bölgede kontrol esnasında ana caddede bulunan 2 tane ağacımıza beton döküldüğünü gördük şu an ekiplerimiz çalışmalara başladı. Ihlamur ve çınar ağaçlarında bulunan betonu kaldırıyoruz daha sonrasında ağacın köklerinde yaralanmalar var. Yaraları aşı macunuyla tedavi edilecek gübreli toprakla ilavesi yapılacak daha sonra su ile ağaçlar sulanacak. Bu ağaçlar, tedavi altına alındı. Maalesef bazı bölgelerde böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Rutin olarak bakım çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bazı vatandaşlarımız bu tür ağaçlara zarar veriyor. Ağaçlarımıza büyük bir zarar verememişler sağlıklılar şu anda, yaşamlarını kaybetme gibi bir durum yok. Bir ay içerisinde ağaçlar sağlıklarına kavuşacaklar'' ifadelerini kullandı.

Emre Baba

