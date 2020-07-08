Köknar ağaçlarını komandolar koruyacak

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün görev sahasındaki ormanlarda ağaçlara zarar veren zararlılara karşı mücadelesi devam ediyor. Müdürlük, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda köknar ağaçlarına zarar veren kabuk böceğinin doğal düşmanı olan ve ‘komando böcek' olarak bilinen thanasimus formicarius üretimi yapıyor. Geçen yıllarda Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta ormanlara salınan 14 bin adet komando böcek, bu yılda 12 bin 500 adet üretilerek doğaya salınacak.

Orman zararlılarına karşı biyolojik mücadeleye büyük önem verdiklerini kaydeden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, köknar kabuk böceği ile beslenen komando böceklerinin doğaya zararının bulunmadığını belirtti. Beyazlı, “İçinde bulunduğumuz laboratuvarda 2 yıldır köknar kabuk böceği zararlısına karşı komando ismini koyduğumuz yırtıcı böcek üretilmektedir. Bu Bartın, Zonguldak, Karabük ormanlarında her yıl yapılan taramalar sonucu köknar kabuk böceği ile mücadele için yapılmaktadır. Laboratuvarımız başından sonuna kadar bu sürece müsait olup, personelimiz her yıl bu üretimi yapmaktadır. Bu zararlı gal arısından çok daha önce ülkemize gelmiş, mücadelesi çok daha iyi bilinen bir zararlı ve her yıl işletme şeflerimiz ve orman muhafaza memurlarımız tarafından ormanlar taranır ve görüldükleri yerlere yırtıcı bırakılır. Bu şekilde zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararları ortadan kaldırıyoruz. 14 bin yırtıcı üretilerek bu zamana kadar ormanlara salındı. Saldığımız yırtıcılar ormanda biyolojisine uygun şekilde salınıp yerleştirilerek, tekrar üreyip çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceği ile mücadelesini sürdürüyor” dedi.

Akif Yaman