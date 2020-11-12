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Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını

Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını
Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını

Esenyurt’ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını - Tıkla İzle

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü. Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.

Erdal Can İçelli
 

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