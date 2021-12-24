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Koku üzerine girilen evinde cesedi bulundu

Koku üzerine girilen evinde cesedi bulundu
Koku üzerine girilen evinde cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kötü kokular üzerine evine girilen yaşlı adamın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerindeki evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Rıza Dulger, 4-5 gündür görünmeyince ve evinden kokular gelmesi üzerine, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde yatan Rıza Dulger'in öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dulger'in cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Şavran

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