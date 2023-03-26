Kökünü Kurutma operasyonunda 77 'torbacı' adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle 22 Mart'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımı ile “Kökünü Kurutma” operasyonu düzenlendi. 2 bin polisin katıldığı operasyonda özel harekat kapıları kırarak evlere girdi. Evlerde hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 212 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmaya devam eden şüphelilerden 3 günde 77'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyette ifade işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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