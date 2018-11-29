Kokuyu fark etti ama evinin kül olmasına engel olamadı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi 81'inci Sokak'ta Bedir Apartmanı'nda 4 kişilik ailesiyle beraber yaşayan Bedir Bektaş'ın evinin terasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Televizyon izlediği sırada kokuyu fark eden Bektaş televizyonun bir anda kapanmasının ardından kokunun evin terasından geldiğini fark etti ve durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sonrası Bedir Bektaş'a ait 4 kişinin yaşadığı evin teras katı küle dönerken maddi hasar oluştu.

Bedir Bektaş, "Saat 19.30 civarlarında akşam haberlerini dinledim. Televizyon izlerken bir koku geldi ve ardından televizyon kesildi. Televizyonun kesilmesi ile şarteli kaldırmaya gittim. Ardından ise gelen koku ile çatıya çıktım. Çatıdan duman geldiğini gördük ve ardından ise bir daha giremedik. Hasar çok büyük, eşyalarımız ve ev kullanılmaz halde. Komple sökülüp yapılacak. Eşyalarımız, yiyeceğimiz ve içeceğimiz buradaydı. Burada yazın yaşıyorduk ve ev gibi kullanıyorduk" dedi.

Veysel Korkmaz- Mehmet Ali Güner

