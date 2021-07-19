Kol nakli olan hastadan ilk görüntü

9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır, 25 yıl sonra ilk kez kollarında ufak hislerin oluştuğunu ve sol elinde hafif hareketlerin başladığını söyledi. Rektör Özkan da his duygusunun giderek artacağını ve 5-6 ay sonra yavaş yavaş hareketlerin başlayacağını kaydetti.

Yavuz Ayılmazdır'a moral desteği veren Rektör Özkan, “Görüyorsun yavaş yavaş sıkıntın azalıyor. Serbest bir şekilde yürümeye başladığın zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Bir sonraki bayramda artık ellerini çok rahat bir şekilde kullanacak seviyede olacaksın inşallah” diye konuştu.