Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi

Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Uzun süredir Roma'nın başarılı sol beki Aleksandar Kolarov ile dirsek temasında bulunan sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuyu bugün İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yılık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncuyla son pürüzleri konuşmak için masaya oturacak.

Roma ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi. Sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu süre aldığı bu maçlarda 9 gol 2 de asistlik performansla oynadı.

Ozan Buğra Koşar