Kolay İK, küresel ürünü ‘Kolay' ile yurt dışına açıldı

Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı ve insan kaynakları platformu Kolay İK; izin, performans değerlendirme ve personel yönetimine odaklanan küresel ürünü 'Kolay' ile yurt dışına açıldı. Geçen sene 3'üncü yatırım turunda Almanya merkezli Monkfish Equity‘den 1 milyon dolar yatırım alarak küresele açılacağının sinyallerini veren Kolay İK, küresel ürünü 'Kolay' ile yeni pazarlara girerek küresel bir marka olma hedefinde önemli bir adım attı.

Türkiye'de son 1 yılda 7 kat büyüyerek 14 binin üzerinde şirket ve 180 binin üzerinde çalışana hizmet vermeye başlayan Kolay İK'nın tanıtımını gerçekleştirdiği 'Kolay'a kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinden 200 şirket kayıt oldu. İlk 24 saatte ise 2 şirket, Kolay uygulamasını satın aldı. Kolay web uygulaması ise Product Hunt'ta günün en çok oy alan 4'üncü uygulaması olarak listelendi.

Küresel vizyona uygun yeni marka kimliği

Küresel ürünü Kolay'ın tanıtımıyla birlikte 2019'a yepyeni planlar ve ürün özellikleriyle girecek olan Kolay İK, yeni marka kimliği çalışmasıyla görünümünü de yeniledi. Yurt dışı adımını değerlendiren Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur şunları aktardı: "Kolay İK bir girişim, doğası gereği sürekli ve ölçeklenen şekilde büyümeyi hedefliyor. Hem takımımız büyüyor, hem ürün yelpazemiz hem de pazarımız genişliyor. Hali hazırda Kolay İK İngilizce dil desteği ve özelleştirilebilir altyapısı sayesinde Türkiye dışında da farklı ülkelerde kullanılıyordu. Ancak Kolay İK'nın altyapısı ile desteklediği vizyonu ise bundan çok daha fazlası. Şu an Türkiye'de faaliyet gösteren yazılımların hepsiyle rekabet edebilen bir yazılım neden çok daha fazla pazarda faaliyet göstermesin ki? Sahip olduğumuz bu potansiyel, küresel ürünümüz Kolay'ın doğuşunu sağladı".