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Kolombiya polisinden tabutla dans

Kolombiya polisinden tabutla dans
Kolombiya polisinden tabutla dans

Kolombiya polisi korona virüs salgınına dikkat çekmek için sokakta tabut ile dans ederek, insanlara evlerinden çıkarlarsa başlarına ne geleceğini anlatmaya çalıştı.

Kolombiya polisinden tabutla dans - Tıkla İzle

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırırken, Kolombiya polisinde ilginç bir uyarı şekli geldi. Kolombiya polisi korona virüs salgınına dikkat çekmek ve halkın evde kalmasını sağlamak amacı ile sokakta tabut ile dans etti. Polis, Kolombiya'nın Choco bölgesinde bulunan Quibdo kentinde sokakta tabut ile dans ederek, korona virüs salgınına dikkat çekti. Polis, tabutla ile yaptığı dansı halkın evde kalmasını yoksa başlarına gelecek şeyin bir tabut olduğunu göstermek amacı ile yaptıklarını dile getirirken, “Sağlığınız ve aileniz için evde kalın. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” şeklinde anonslar yaptı.

Kolombiya'da toplam korona virüs vaka sayısı 3 bin 105'e, hayatını kaybedenler ise 131'e ulaştı.

Serkan Bayar
 

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