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Kolombiya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Kolombiya’nın kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın kuzeyinde yer alan Aratoca'da 5.3 büyülüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. Açıklamada, depremin yaklaşık 160 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), bir tarama yaptıklarını ve herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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