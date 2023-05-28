Kolombiya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın kuzeyinde yer alan Aratoca'da 5.3 büyülüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. Açıklamada, depremin yaklaşık 160 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), bir tarama yaptıklarını ve herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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